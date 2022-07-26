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У Тернополі «волонтери» привласнили 2 млн грн пожертв на ЗСУ

Андрій Котенський

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На Тернопільщині судитимуть псевдоволонтерів, які розтратили близько двох мільйонів гривень пожертв, що були призначені для ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у офісі Генпрокурора.

За фактом використання благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану на лаві підсудних опинилися двоє псевдоволонтерів та дружина одного з них.

Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 млн грн.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 5 травня за розкрадання військової гуманітарки СБУ затримала колишнього очільника Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романа Матиса і головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка.

Галицький районний суд Львова визнав підозри аргументованими та обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави загалом у розмірі 4 млн грн.

11 травня Роман Матис сплатив 2 млн грн застави і вийшов з СІЗО, і Шпитко вслід за Матисом також вийшов зі СІЗО.

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