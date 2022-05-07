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Матис та Шпитко можуть вийти на волю під заставу

Андрій Котенський

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Суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Роману Матису і головному редактору видання Mind.UA Євгену Шпитку, яких підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги на понад півмільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними прокуратури, Галицький районний суд Львова визнав підозри аргументованими та обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави загалом у розмірі 4 млн грн.

Я відомо, двоє мешканців Львівщини під час воєнного стану організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарну допомогу за кошти українських благодійників. Окрім того, чоловіки привласнювали добровільні пожертви громадян. Далі через банківські термінали та відділення кошти виводилися з рахунків.

Обох їх затримали під час продажу партії бронежилетів та військових касок для потреб ЗСУ на загальну суму 535 тис грн. За результатами обшуків правоохоронці вилучили бронежилети, військові каски, грошові кошти та інші докази.

Раніше Львівський портал повідомляв, що експосадовця Львівської ОДА затримали за розкрадання гуманітарки. Гроші та амуніцію було вилучено на потреби ЗСУ.

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