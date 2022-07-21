Великобританія запроваджує санкції на нафту та вугілля з Росії

Велика Британія оголосила про запровадження санкцій на імпорт нафти та вугілля з Росії. Про це повідомили у пресслужбі британського уряду.

Так, у офіційному документі йдеться, що заборона на імпорт російського вугілля почне діяти вже з 10 серпня. Імпортувати нафту з Росії припинять 31 грудня.

Окрім того, з 21 липня дня вводиться заборона на постачання золота з РФ. Зауважимо, забороняється також надання технічної допомоги, фінансових послуг та посередницьких послуг для цих товарів.

«Поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції та золота, а також придбання, постачання та доставка, прямо чи опосередковано, цих товарів», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 18 липня узгодили новий санкційний пакет проти РФ. Він включає й ембарго на золото.

Зауважимо, що першою ембарго на російське золото ввела Канада.

Як повідомляв Львівський портал, офіційно сьомий пакет санкцій проти Росії Єврокомісія анонсувала 15 липня. До нього, зокрема, включили ембарго на золото, а також розширили заборону на експорт технологій до РФ.

Хоча Україна у цьому пакеті санкцій проти РФ хотіла бачити газове ембарго та заблокування роботи «Газпромбанку», через який відбувається фінансування антиєвропейської політики росії.

Загалом Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. Останній, шостий, санкційний пакет ЄС прийняв на початку червня. Він включав часткове нафтове ембарго.