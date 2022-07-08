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Канада офіційно заборонила імпорт золота з росії

Наталя Дуляба

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Канада офіційно оголосила заборону на імпорт низки товарів із золота з рф у відповідь на її війну проти України. Відповідне оголошення уряду оприлюднили 7 липня, пише Європейська правда.

Так, Канада забороняє імпорт необробленого та напівобробленого золота, золотого порошку, монетного золота та золотих ювелірних виробів із росії.

Зауважимо, що про спільні наміри США, Канади, Британії та Японії заборонити імпорт золота з рф оголосили під час саміту G7 наприкінці червня. Продаж золота – другий за прибутковістю експорт росії після енергоносіїв. Через заборону, яку мають запровадити згадані країни, кремль втратить 19 мільярдів доларів на рік.

Як повідомляв Львівський портал, Канада додала у санкційний список ще 29 осіб і 15 компаній з росії, серед них – патріарх кіріл, речниця МЗС рф Захарова та пропагандистка Скабєєву. Детальніше читайте за цим посиланням.

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