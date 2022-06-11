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Зеленський розповів, що саме має бути у сьомому пакеті санкцій проти рф

Наталя Дуляба

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Володимир Зеленський закликав Європейський Союз готувати сьомий, більш потужний, пакет санкцій проти росії. Про це він заявив 11 червня під час пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, повідомляє Офіс президента.

Президент України подякував за санкційну політику Євросоюзу проти росії, адже шість пакетів стали «відчутним інструментом тиску на рф». Проте він наголосив, що війна триває далі, тож на часі – сьомий, більш потужний, пакет санкцій.

За словами Володимира Зеленського під санкції мають потрапити російські посадовці та судді, які працюють на війну та репресії, компанії, що допомагають рф у військовій сфері чи у придушенні демократії та свободи слова.

Також, на думку глави держави, ЄС має повністю заблокувати діяльність усіх російських банків. Передусім це стосується «Газпромбанку», через який відбувається фінансування антиєвропейської політики рф.

«І, звичайно, Європейський Союз заради свого власного блага має значно швидше працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів. Це фундаментальне питання безпеки для всіх: і для України, і для кожної держави ЄС», – зазначив Володимир Зеленський, додавши, що робота і над іншими напрямами санкційної політики триває.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти росії Євросоюз запровадив на початку червня. Він, зокрема, включає заборону на імпорт нафти за винятком трубопровідної нафти, відключення від SWIFT нових банків, зупинку мовлення російських державних телеканалів. Також санкції охопили низку компаній і російських діячів, а от главу РПЦ кіріла до персонального переліку не включили.

Детальніше про список осіб і фірм, які потрапили під європейські санкції, читайте за цим посиланням.

ЄС знадобилось близько місяця, аби узгодити всі позиції щодо шостого пакету санкцій, адже його введення блокувала Угорщина.

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