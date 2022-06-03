ЄС офіційно затвердив шостий пакет санкцій проти росії. Деталі

Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти росії і білорусі. Про це пише Європейська правда.

«Завдяки сьогоднішньому пакету ми посилюємо обмеження на здатність Кремля фінансувати війну шляхом введення подальших економічних санкцій. Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС, і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше поширювачів дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна», – заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

В ЄС зауважують, що новий пакет санкцій включає низку заходів, спрямованих на ефективне перешкоджання здатності росії продовжити агресію.

Зокрема, Євросоюз вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС. Поступова відмова від російської нафти триватиме від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших нафтопродуктів.

«Тимчасовий виняток передбачається для імпорту сирої нафти нафтопроводом до тих країн-членів ЄС, які через своє географічне положення страждають від специфічної залежності від російських поставок і не мають життєздатних альтернатив. Крім того, Болгарія та Хорватія також виграють від тимчасових винятків щодо імпорту російської морської сирої нафти та вакуумного газойлю відповідно», – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Також ЄС поширює чинну заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень (SWIFT) на три додаткові російські кредитні установи: найбільший російський банк Сбербанк, Кредитний банк Москви та Російський сільськогосподарський банк, а також на Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Крім того, Європейський Союз призупиняє мовлення в блоці ще трьох російських державних телеканалів «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» / «Россия 24» і «Міжнародний телецентр».

«Ці структури використовувалися російським урядом як інструменти для маніпулювання інформацією та поширення дезінформації про вторгнення в Україну, включаючи пропаганду, з метою дестабілізації сусідніх із росією країн, ЄС та його держав-членів. Відповідно до Хартії основоположних прав ці заходи не завадять цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати діяльність в ЄС, крім мовлення, наприклад, дослідження та інтерв’ю», – пояснили в Раді ЄС.

ЄС розширив і список осіб та організацій, на яких поширюються обмеження на експорт товарів і технологій подвійного використання. Такі доповнення до списку включають як російські, так і білоруські організації. Крім того, ЄС розширить перелік товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному розвитку сектору оборони та безпеки росії. Він включатиме 80 хімічних речовин, які можуть бути використані для виробництва хімічної зброї.

ЄС заборонить надання в росії бухгалтерських послуг, зв’язків з PR та консультаційних послуг, а також хмарних сервісів.

Крім того, Рада ЄС вирішила накласти санкції на додаткових фізичних та юридичних осіб: винних у звірствах російських військ у Бучі та Маріуполі, осіб, які підтримують війну, провідних бізнесменів та членів сімей олігархів та кремлівських чиновників, а також на оборонні і фінансові організації.

Відповідні нормативно-правові акти найближчим часом будуть опубліковані в Офіційному журналі.

Як повідомляв Львівський портал, 30-31 травня лідери ЄС на саміті вже ухвалили політичне рішення про введення нафтового ембарго проти росії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв також, що пакет передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів. За інформацією ЗМІ, у пакет хотіли включити персональні санкції проти патріарха кіріла, але цього не вдалося зробити через позицію Угорщини.

Додамо, що про включення до санкційного списку глави РПЦ кіріла у ЄС говорять ще з початку травня.

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