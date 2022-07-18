Рада ЄС узгодила сьомий пакет санкцій проти росії

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 18 липня узгодили новий санкційний пакет проти росії, у якому немає додаткових заборон щодо постачання енергоносіїв. Про це пише Європейська правда із посиланням на Origo.

Як розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, новий санкційний пакет переважно стосується уточнень попередніх санкційних обмежень проти росії. Глава угорського МЗС окремо наголосив, що там немає санкцій проти енергосектору рф, приміром, щодо «Газпромбанку».

«Ми дуже чітко зазначили: якщо до санкційного списку буде включено “Газпромбанк”, Угорщина не зможе підтримати це, тому запропоновані санкції, які вже надійшли до нас, не стосуються “Газпромбанку”, оскільки немає обмежень щодо транспортування енергоносіїв», – сказав Сійярто.

Крім того, він підтвердив включення ембарго на золото з росії та посилення регулювання торгівлі товарами так званого подвійного призначення, подальших обмежень у сферах державних закупівель і фінансових послуг.

Зауважимо, що першою ембарго на російське золото ввела Канада.

До санкційного списку ЄС також дададуть 48 фізичних і дев’ять юридичних осіб, серед них –заступник прем’єр-міністра росії, керівники федеральних суб’єктів рф і топменеджмент «Сбербанку».

Як повідомляв Львівський портал, офіційно сьомий пакет санкцій проти рф Єврокомісія анонсувала 15 липня. До нього, зокрема, включили ембарго на золото, а також розширили заборону на експорт технологій до рф.

Хоча Україна у цьому пакеті санкцій проти рф хотіла бачити газове ембарго та заблокування роботи «Газпромбанку», через який відбувається фінансування антиєвропейської політики росії.

Загалом Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. Останній, шостий, санкційний пакет ЄС прийняв на початку червня. Він включав часткове нафтове ембарго.

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