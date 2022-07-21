Маленького львів’янина, який постраждав під час атаки на Вінницю, лікуватимуть у Німеччині

7-річного Романа Олесіва зі Львова відправлять на лікування до Німеччини. Мати хлопчика загинула унаслідок ракетного удару у Вінниці, а дитина отримала опіки 45% тіла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, маленький львів’янин разом з мамою поїхав відвідати родичів у Вінниці. Під час російського обстрілу вони Рома з мамою знаходилисяу клініці біля місця прильоту ворожої ракети.

Унаслідок вибуху Рома отримав важкі опіки тіла. Його знайшов батько у Вінницькій обласній лікарні. Маму дитини, 29-річну Галину, вдалося знайти лише три дні тому за результатами ДНК-експертизи. Жінка загинула.

Рома наразі перебуває у дуже важкому стані. Близько 45% тіла дитини вкрили зовнішні опіки, ще 35% – внутрішні. Обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. У дитини закритий перелом лівої руки та кілька уламків від снаряду у черепі.

З вінницької лікарні хлопчика транспортували до Львова. Згодом його відправили на лікування до Німеччини, де його чекає пересадка шкіри та пластичні операції.

«На жаль, зараз львівським медикам доводиться приймати дуже важчих пацієнтів. За близько п’ять місяців війни наші спеціалісти уже надали допомогу 5 тисячам постраждалих із найскладнішими воєнними травмами. Серед них багато й дітей з мінно-вибуховими, осколковими пораненнями, ампутованими кінцівками та важкими опіками», – розповіли в Першому територіальному медоб’єднанні Львова.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські окупанти обстріляли центр Вінниці. Крилаті ракети «Калібр» влучили в офісний центр, а також пошкодили Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Кількість жертв щоразу зростала і вже сягнула 26 осіб, ще 68 людей перебувають у лікарні.

Удар по Вінниці українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським назвала терактом і закликала світ врешті визнати росію державою-терористом. У Євросоюзі зі свого боку заявили, що рф відповість за воєнний злочин у Вінниці.

Разом із тим у росії згодом визнали, що військові свідомо били по цивільних об’єктах у Вінниці.