ОСТАННІ НОВИНИ

В Маріуполі хлопець вийшов на площу з прапором України

Ольга Денисяка

|

В тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі юнак вийшов на площу біля розбомбленого окупантами Драмтеатру з прапором України. Про це йдеться в Телеграмі Маріупольської міської ради.

«Навіть окупований Маріуполь не здається. Юнак вийшов на площу біля розбомбленого рашистами Драмтеатру з прапором України. Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити «на підвал», – йдеться в повідомленні.

У міськраді додали, що десятки тисяч людей й досі не можуть виїхати з Маріуполя, але вони чекають та мріють, що скоро Маріуполь знов буде українським.

Нагадаємо, російська окупація Маріуполя спричинила гуманітарну, епідемічну і екологічну катастрофи. Місто є практично зруйноване ворожими обстрілами, а мешканці, які не змогли вибратись, залишились без світла, води і газу. Частину маріупольців примусово депортували у росію.

За попередніми неофіційними підрахунками, від початку вторгнення рф у Маріуполі загинули близько 22 тисячі мирних жителів. Людям доводилось ховати тіла просто на подвір’ях, згодом окупанти почали рити масові братські могили.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

всі статті
Львівський портал