В Маріуполі хлопець вийшов на площу з прапором України

В тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі юнак вийшов на площу біля розбомбленого окупантами Драмтеатру з прапором України. Про це йдеться в Телеграмі Маріупольської міської ради.

«Навіть окупований Маріуполь не здається. Юнак вийшов на площу біля розбомбленого рашистами Драмтеатру з прапором України. Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити «на підвал», – йдеться в повідомленні.

У міськраді додали, що десятки тисяч людей й досі не можуть виїхати з Маріуполя, але вони чекають та мріють, що скоро Маріуполь знов буде українським.

Нагадаємо, російська окупація Маріуполя спричинила гуманітарну, епідемічну і екологічну катастрофи. Місто є практично зруйноване ворожими обстрілами, а мешканці, які не змогли вибратись, залишились без світла, води і газу. Частину маріупольців примусово депортували у росію.

За попередніми неофіційними підрахунками, від початку вторгнення рф у Маріуполі загинули близько 22 тисячі мирних жителів. Людям доводилось ховати тіла просто на подвір’ях, згодом окупанти почали рити масові братські могили.

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