Людмила Денісова: «Маріуполь опинився на межі епідемічної та екологічної катастроф»

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова про те, що російські окупанти так «догосподарювались» у Маріуполі, що довели місто до межі епідемічної та екологічної катастроф:

«Упродовж майже трьох місяців захоплення та окупації міста жителі ховали вбитих рашистами рідних та сусідів на подвір’ях біля будинків, що знаходяться поряд із комунікаціями водопостачання та водовідведення. Могили переважно не дуже глибокі, майже на поверхні.

Після запуску пошкоджених систем водопостачання вода вилилася на поверхню землі та почала розмивати стихійні поховання. Внаслідок цього виникла висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлого, у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем.

Фільтраційні системи та насосні станції для перекачування каналізаційних стоків також пошкоджені окупантами, відтак питна вода змішується зі стоками з каналізації й стає непридатною для споживання.

Крім того, російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник, оскільки побутове сміття нічим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд із будинками. Частина сміття затоплена водою з пошкоджених труб водопостачання та від дощів, що призводить до росту патогенних бактерій, які потім потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря.

Також через розірвані ракети та авіабомби ґрунти, підземні води в місті забруднені хімічними речовинами та важкими металами, що призводить до небезпечного для людини і довкілля накопичення канцерогенного сміття.

Це загрожує масовими отруєнням та епідемією інфекційних хвороб для маріупольців, а наслідки для довкілля будуть проявлятися роками не лише в Україні, а й за її межами.

Дії окупантів є порушенням чотирьох женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них (в тому числі Протоколу №1 від 1977 року) та є геноцидом українського народу відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти геноциду та порушень прав людини рф в Україні».

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