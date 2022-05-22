ОСТАННІ НОВИНИ

Евакуація з Маріуполя майже неможлива, – радник мера міста

Анастасія Диняк

|

На блокпостах у тимчасово окупованому Маріуполі так званих «міліціонерів ДНР» заміняють кадирівці та російські військові. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, на фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах з Маріуполі до Запоріжжя проходить ротація. Представників так званої «міліції ДНР» заміняють росгвардійці та кадирівці. Окрім того, окупанти встановлюють додаткові блокпости поза проїжджими частинами, щоб місцеві мешканці не змогли оминути перевірку.

«Фактично від сьогодні будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин керівництвом країни», – йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко закликав маріупольців поки не повертатися до міста, адже «це дорога в один кінець».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів