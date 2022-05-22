Евакуація з Маріуполя майже неможлива, – радник мера міста

На блокпостах у тимчасово окупованому Маріуполі так званих «міліціонерів ДНР» заміняють кадирівці та російські військові. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, на фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах з Маріуполі до Запоріжжя проходить ротація. Представників так званої «міліції ДНР» заміняють росгвардійці та кадирівці. Окрім того, окупанти встановлюють додаткові блокпости поза проїжджими частинами, щоб місцеві мешканці не змогли оминути перевірку.

«Фактично від сьогодні будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин керівництвом країни», – йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко закликав маріупольців поки не повертатися до міста, адже «це дорога в один кінець».