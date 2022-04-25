Супутник зафіксував уже третю братську могилу біля Маріуполя

Біля Маріуполя супутник зафіксував вже третє місце масового поховання – в окупованому російськими військами селищі Старий Крим, що за 5 км від міста. Довжина траншей сягає більше ніж 200 метрів. Про це повідомляють Схеми.

Перші викопані траншеї на території Старокримського кладовища з’явилися 24 березня – вже після того, як селище було окуповане російськими військовими. На супутниковому знімку Planet можна побачити, що вони 60-70 метрів завдовжки.

На супутниковому знімку від 7 квітня, за два тижні, помітні зміни: місце поховання збільшилося. Частина з траншей – закопана.

На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського кладовища, де ховають їх у місцях масового поховання.

«Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. Вони нам і повідомили, що треба «трудогодини» напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити», – розповів Вадим Бойченко.

Селище Старий Крим перебуває під окупацією військ рф з 10 березня. Відстань до Маріуполя – 5 кілометрів.

Як писав Львівський портал, 21 квітня стало відомо, що супутник зафіксував велику братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш біля Маріуполя. Там можуть бути поховані від 3000 до 9000 мирних жителів.

А вже 22 квітня з’явилася інформація про ще одну таку могилу на схід від Маріуполя, у селі Виноградне. Тут може бути похована щонайменше 1000 вбитих росіянами маріупольців.

росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Лише до середини березня у різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5000 осіб.

Водночас міська рада припускає, що загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі сягає 22 000 осіб. Втім точних даних щодо втрат серед цивільного населення немає досі.

Нагадаємо, у середині квітня стало відомо, що окупанти почали ексгумацію тіл, захоронених у дворах житлових будинків у Маріуполі. Зважаючи, що в місто звезли щонайменше 13 мобільних крематоріїв, місцева влада припускала, що таким чином росіяни будуть приховувати свої злочини. Таку ж думку висловлювала й українська розвідка.

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