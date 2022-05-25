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Окупанти продовжують вивозити маріупольців до Росії

Анастасія Диняк

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До російського Таганрогу депортували 230 маріупольців, серед них – 15 дітей. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, російські військові вивозять людей з тимчасово окупованого Маріуполя до фільтраційного пункту у селі Безимене Новоазовського району. У вівторок, 24 травня, туди відправили 346 маріупольців. Серед них – 24 дитини.

Також стало відомо, що після фільтрації українців депортують до Росії. Зокрема з Безименного до Таганрогу вивезли 230 маріупольців, серед яких 15 дітей.

Нагадаємо, Андрющенко заявив, що евакуація з Маріуполя майже неможлива. На блокпостах у тимчасово окупованому Маріуполі так званих «міліціонерів ДНР» заміняють кадирівці та російські військові.

Як повідомляв Львівський портал раніше, Росія має намір примусово вивезти з України близько двох мільйонів громадян. Наразі депортували вже 1,3 мільйона українців.

Зазначимо, росія не заперечує, що депортує на свою територію українців. Нещодавно в РФ визнали, що примусово вивезли понад мільйон громадян України без участі української влади.

За даними розвідки, примусово вивезених українців змушують приймати громадянство псевдо республік, якщо ж вони відмовляються, то погрожують репресіями.

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