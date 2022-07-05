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Окупанти дають маріупольцям 5 літрів води на тиждень

Анастасія Диняк

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У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці отримують 5 літрів питної води на тиждень, в черзі за якою вони стоять з самого ранку. Про це Львівському порталу повідомили у Маріупольській міській раді.

Так, проблема з водою є однією з найбільших у тимчасово окупованому Маріуполі. Місцевим мешканцям доводиться набирати воду у калюжах та каналізаційних колодязях. Однак, це є небезпечно через можливість зараження інфекційними хворобами, по всьому місту розташовані стихійні поховання та звалища сміття.

«Вже більше двох місяців окупанти блокують маріупольцям доступ до чистої питної води в необхідній кількості. Люди вимушені стояти у черзі чи шукати якість альтернативні варіанти. При цьому якість води, яка є взагалі ніхто не перевіряє. Загарбники в центрі Європи зробили так, що вода стала справжнім золотом», – наголосив мер міста Вадим Бойченко.

Сама ж окупаційна «влада» видає людям по п’ять літрів питної води на тиждень. Зауважимо, денна норма для дорослої особи становить близько 1,3 літра на добу, тобто 9,1 літра на тиждень.

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