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Житель Львівщини за 5000 доларів відправляв чоловіків за кордон

Андрій Котенський

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На Львівщині затримали місцевого мешканця, який за 5000 доларів США підробляв документи для буцімто лікування чоловіків призивного віку за кордоном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За організацію незаконної переправи чоловіків за кордон зловмиснику оголошено підозру.

За даними слідства, підозрюваний налагодив канал нелегальної міграції за кордон громадян України – військовозобов’язаних чоловіків, яким заборонено покидати межі держави, надаючи медичні документи для лікування в Республіці Польща.

Зокрема, чоловік пообіцяв переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через державний кордон України на підставі завідомо підробленого офіційного документу – довідки військово-лікарської комісії з неправдивими відомостями про захворювання особи. Така послуга коштувала 5000 доларів США.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність інших осіб до вказаного злочину.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині чоловіків вивозили за кордон з фальшивими довідками про інвалідність. Також затримали жінку, яка торгувала спецдокументами, що дозволяють виїзд чоловіків за кордон.

До цього у Львові затримали росіянку за організацію «схеми» виїзду чоловіків за кордон, а також 22-річну львів’янку, яка організувала схему виїзду ухилянтів за кордон

20 червня у Львові викрили групу осіб, які за 6000 доларів США, забезпечили включення військовозобов’язаного до інформаційної бази даних «Шлях», що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу.

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