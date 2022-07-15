Житель Львівщини за 5000 доларів відправляв чоловіків за кордон

На Львівщині затримали місцевого мешканця, який за 5000 доларів США підробляв документи для буцімто лікування чоловіків призивного віку за кордоном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За організацію незаконної переправи чоловіків за кордон зловмиснику оголошено підозру.

За даними слідства, підозрюваний налагодив канал нелегальної міграції за кордон громадян України – військовозобов’язаних чоловіків, яким заборонено покидати межі держави, надаючи медичні документи для лікування в Республіці Польща.

Зокрема, чоловік пообіцяв переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через державний кордон України на підставі завідомо підробленого офіційного документу – довідки військово-лікарської комісії з неправдивими відомостями про захворювання особи. Така послуга коштувала 5000 доларів США.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність інших осіб до вказаного злочину.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині чоловіків вивозили за кордон з фальшивими довідками про інвалідність. Також затримали жінку, яка торгувала спецдокументами, що дозволяють виїзд чоловіків за кордон.

До цього у Львові затримали росіянку за організацію «схеми» виїзду чоловіків за кордон, а також 22-річну львів’янку, яка організувала схему виїзду ухилянтів за кордон

20 червня у Львові викрили групу осіб, які за 6000 доларів США, забезпечили включення військовозобов’язаного до інформаційної бази даних «Шлях», що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook