ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині чоловіків вивозили за кордон з фальшивими довідками про інвалідність

Ольга Денисяка

|

У Львівській області затримали мешканця Івано-Франківська, який організував схему перетину кордону для чоловіків з фальшивими довідками про інвалідність. За свої послуги він брав 4200 доларів з людини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний налагодив канал нелегальної міграції за кордон військовозобов’язаних чоловіків, надаючи їм документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Так, «підприємець» пообіцяв переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини за кордон з підробленою довідкою про встановлення 2 групи інвалідності. Ця послуга коштувала 4200 доларів США.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

всі статті
Львівський портал