На Львівщині чоловіків вивозили за кордон з фальшивими довідками про інвалідність

У Львівській області затримали мешканця Івано-Франківська, який організував схему перетину кордону для чоловіків з фальшивими довідками про інвалідність. За свої послуги він брав 4200 доларів з людини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний налагодив канал нелегальної міграції за кордон військовозобов’язаних чоловіків, надаючи їм документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Так, «підприємець» пообіцяв переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини за кордон з підробленою довідкою про встановлення 2 групи інвалідності. Ця послуга коштувала 4200 доларів США.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

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