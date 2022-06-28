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На Львівщині жінка вивозила чоловіків за кордон

Андрій Котенський

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На Львівщині затримано жінку, яка торгувала спецдокументами, що дозволяють виїзд чоловіків за кордон. На переправленні одного військовозобов’язаного заробляли 2000 доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, авторку схеми перетину кордону затримано та повідомлено їй про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України

«Підозрювана налагодила схему нелегального перетину кордону особами, що підлягають мобілізації, на підставі оформлених спеціальних документів, що дають право виїхати з України в умовах воєнного стану. Свої послуги фігурантка оцінила у 2000 доларів США з особи», – йдеться у матеріалах слідства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Жінці загрожує від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал повідомляв, що у Львові затримали росіянку за організацію «схеми» виїзду чоловіків за кордон.

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