Зеленський подав у Раду законопроєкт про особливий статус поляків в Україні

резидент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону «Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України». Про це Львівському порталу повідомили в офісі президента.

«На знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії росії та з урахуванням принципу взаємності законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни», ‒ йдеться в повідомленні.

У розробленому законопроекті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ № 484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки «Місто-рятівник».

«Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії російської федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету», ‒ йдеться в повідомленні.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєна ця почесна відзнака.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України та виступив у Верховній Раді. Під час своєї тріумфальної промови Дуда цитував «Вічного революціонера» Івана Франка, наголошував на важливості перемоги України й війні, її вступі до ЄС.

Анджей Дуда також згадав і про те, як вороги роками намагалися посварити поляків і українців, спекулюючи на болісних історичних темах, а народні депутати України зі свого боку неодноразово аплодували йому стоячи. Подивитися цей виступ можна за посиланням.

Зі свого боку Володимир Зеленський анонсував надання полякам особливого статусу в Україні та спрощення перетину кордону між Україною та Польщею. Також він заснував відзнаку «Місто-рятівник» для іноземних міст, першим її здобув польський Жешув.

Крім того, напередодні президент Польщі Анджей Дуда анонсував тур країнами Південної Європи, щоб переконати їхню владу підтримати надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

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