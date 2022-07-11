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Зеленський подав у Раду законопроєкт про особливий статус поляків в Україні

Ольга Денисяка

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резидент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону «Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України». Про це Львівському порталу повідомили в офісі президента.

«На знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії росії та з урахуванням принципу взаємності законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни», ‒ йдеться в повідомленні.

У розробленому законопроекті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ № 484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки «Місто-рятівник».

«Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії російської федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету», ‒ йдеться в повідомленні.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєна ця почесна відзнака.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України та виступив у Верховній Раді. Під час своєї тріумфальної промови Дуда цитував «Вічного революціонера» Івана Франка, наголошував на важливості перемоги України й війні, її вступі до ЄС.

Анджей Дуда також згадав і про те, як вороги роками намагалися посварити поляків і українців, спекулюючи на болісних історичних темах, а народні депутати України зі свого боку неодноразово аплодували йому стоячи. Подивитися цей виступ можна за посиланням.

Зі свого боку Володимир Зеленський анонсував надання полякам особливого статусу в Україні та спрощення перетину кордону між Україною та Польщею. Також він заснував відзнаку «Місто-рятівник» для іноземних міст, першим її здобув польський Жешув.

Крім того, напередодні президент Польщі Анджей Дуда анонсував тур країнами Південної Європи, щоб переконати їхню владу підтримати надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

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