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Дуда починає тур країнами ЄС, щоб переконати зробити Україну кандидатом

Ольга Денисяка

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Президент Польщі Анджей Дуда відвідає низку країн Південної Європи, щоб переконати їхню владу підтримати надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу. Про це з посиланням на Канцелярію президента Польщі повідомляє hromadske.

Дуда відвідає Португалію та Італію, після чого в Румунії візьме участь у саміті «Бухарестської дев’ятки», східного флангу НАТО (Болгарія, Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Литва, Латвія та Естонія). Крім того, Дуда планує порушити питання відновлення експорту зерна з України.

«Ми поговоримо про те, як створити міжнародний тиск, щоб це вдалося, і як подолати цю величезну проблему. Ми також поговоримо про статус кандидата України в ЄС», –  заявив Дуда.

Разом із Дудою у турне мала вирушити й президентка Словаччини Зузана Чапутова, але у неї виявили коронавірус і вона була змушена скасувати поїздку.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував Дуді та Чапутовій за готовність здійснити візити до європейських столиць «із метою лобіювання питання членства України в Європейському Союзі у країнах, як-то кажуть, “скептиках”. Насправді вони не скептики, а майбутні оптимісти».

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України та виступив у Верховній Раді. Під час своєї тріумфальної промови Дуда цитував «Вічного революціонера» Івана Франка, наголошував на важливості перемоги України й війні, її вступі до ЄС.

Анджей Дуда також згадав і про те, як вороги роками намагалися посварити поляків і українців, спекулюючи на болісних історичних темах, а народні депутати України зі свого боку неодноразово аплодували йому стоячи. Подивитися цей виступ можна за посиланням.

Зі свого боку Володимир Зеленський анонсував надання полякам особливого статусу в Україні та спрощення перетину кордону між Україною та Польщею. Також він заснував відзнаку «Місто-рятівник» для іноземних міст, першим її здобув польський Жешув.

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