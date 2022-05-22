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Президент Польщі виступив у Верховній Раді України

Анастасія Диняк

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Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України та виступив перед народними депутатами у Верховній Раді. Про це повідомили у пресслужбі парламенту України.

Так, у неділю, 22 травня, Дуда виступив з промовою перед депутатами України. Президент Польщі цитував вірш Івана Франка «Вічний революціонер» та наголосив, що українці, які тікали від війни до Польщі – це не біженці, а гості.

«Вороги багатократно пробували нас посварити, скерувати проти себе. Сьогодні й надалі пробують, страшать поляків українцями й українців поляками, використовують для цього болісні теми з нашого минулого болісного, з нашої історії. Але це їм не вдасться», – заявив він.

Анджей Дуда подякував українцям за те, що вони захищають усю Європу від російських звірств. За його словами, Західний світ об’єднався навколо України.

«Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС, адже Україна — це обличчя Європи! Захисник великої європейської родини! Жодні звірства не змусять українців стати на коліна», – зазначив Дуда.

Окрім того, Дуда додав, що жодних справ із Росією після вчиненого з Бучею, Бородянкою, Маріуполем бути не може, а країна-агресорка має заплатити за все, що зробила на території України.

«Світ, міжнародна спільнота мають вимагати від росії закінчити агресію та повністю покинути територію України, перестати топтати міжнародне право, не може бути жодних переговорів і приймання рішень за спиною України», – прозвучало в промові.

Зауважимо, президент Польщі став першим іноземним лідером, який виступив у Парламенті України з початку війни.

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