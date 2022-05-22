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В Україні з’явилась відзнака «Місто-рятівник». Першою її отримав польський Жешув

Наталя Дуляба

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Президент України заснував відзнаку «Місто-рятівник» для іноземних міст, які масово допомагають українцям, що змушені були втікати від війни. Першим цю нагороду здобув польський Жешув. Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №355 від 22 травня.

Почесну відзнаку «Місто-рятівник» заснували з метою «відзначення виявлених жителями міст іноземних держав гуманізму, милосердя, солідарності з Українським народом у відстоюванні ідеалів свободи, миру та демократії, а також підтримки України у захисті її незалежності та суверенітету під час відсічі збройній агресії російської федерації».

Таку нагороду в Україні присуджують тим закордонним містам, які масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги українцям, які через війну змушені були втікати зі свого дому, а також підтримують Україну у захисті її незалежності та суверенітету.

Першим містом, якому Україна присудила відзнаку «Місто-рятівник».

«Я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Я запровадив спеціальне почесне звання «Місто-рятівник» для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлюю велику подяку Жешуву – першому Місту-рятівнику», – сказав Володимир Зеленський 22 травня під час своєї промови у Верховній Раді.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України та виступив у Верховній Раді. Під час своєї тріумфальної промови Дуда цитував «Вічного революціонера» Івана Франка, наголошував на важливості перемоги України й війні, її вступі до ЄС.

Анджей Дуда також згадав і про те, як вороги роками намагалися посварити поляків і українців, спекулюючи на болісних історичних темах, а народні депутати України зі свого боку неодноразово аплодували йому стоячи. Подивитися цей виступ можна за посиланням.

Зі свого боку Володимир Зеленський анонсував надання полякам особливого статусу в Україні та спрощення перетину кордону між Україною та Польщею.

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Фото: Офіс президента

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