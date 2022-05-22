Зеленський анонсував надання полякам особливого статусу в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні. Про це він заявив 22 травня під час свого виступу у парламенті, де був присутній і президент Польщі Анджей Дуда.

Володимир Зеленський подякував Сейму Польщі за нещодавно прийнятий закон про допомогу громадянам України, які змушені були втікати з дому через повномасштабну війну, яку почала росія. Українці у Польщі, за словами президента, отримають майже такі ж права і можливості, як і громадяни Польщі: легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку і соціальні гарантії.

«Це великий крок і жест великої душі, на які здатен тільки великий друг України. І цей крок не залишиться одностороннім. Ближчим часом я подам до Верховної Ради України аналогічний дзеркальний законопроєкт. Дай Боже, аби польським громадянам ніколи у житті не знадобились всі ці переваги за таких умов, за умов війни. Але ці закони мають велике символічне значення, які показують, що українці і поляки – рідні та рівні. І я впевнений, що депутатський корпус України підтримає цей закон швидко і явною більшістю голосів», – сказав Володимир Зеленський.

Також він додав, що Україна і Польща планують укласти двосторонню угоду щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом – єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України та виступив у Верховній Раді. Під час своєї тріумфальної промови Дуда цитував «Вічного революціонера» Івана Франка, наголошував на важливості перемоги України й війні, її вступі до ЄС.

Анджей Дуда також згадав і про те, як вороги роками намагалися посварити поляків і українців, спекулюючи на болісних історичних темах, а народні депутати України зі свого боку неодноразово аплодували йому стоячи. Подивитися цей виступ можна за посиланням.

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