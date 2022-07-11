212 будинків у Львові досі залишаються без гарячої води

Станом на 11 липня подачу гарячої води вже відновили до 1259 житлових будинків Львова, але 212 досі залишаються без гарячого водопостачання через ремонти. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Після завершення гідравлічних випробувань тепловики Львова відновили подачу гарячої води до 1259 будинків – це 370 будинків, які обслуговує ЛКП «Залізничнетеплоенерго», і 889 будинків, яким подає воду ЛМКП «Львівтеплоенерго». Поки без гарячої води залишаються 212 будинків. Причина відсутності – ремонтні роботи на теплових мережах і теплопостачальному обладнанню.

«Станом на сьогодні Залізничнетеплоенерго подає гарячу воду до усіх своїх споживачів – це 370 будинків. Львівтеплоенерго подає гарячу воду до 889 житлових будинків. Однак, у зв’язку з ремонтними роботами на теплових мережах, в котельнях і ЦТП, без гарячої води ще залишається приблизно 14% будинків. Це в основному Сихів і Франківський району міста. До кінця цього місця гаряче водопостачання їм буде відновлено», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За інформацією ЛМКП «Львівтеплоенерго», через ремонтні роботи поки подачу гарячої води не відновлено до 3 будинків у Галицькому районі, 11 у Личаківському, 75 на Сихові і 123 у Франківському районі міста.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч гідравлічні випробування мереж у Львові почались з 23 травня. Частині споживачів гарячу воду відновили з 9 та з 28 червня.

Нагадаємо, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, які залишаються без гарячої води. У 2018 році львів’яни навіть створили петицію до мерії з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.

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