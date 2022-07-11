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212 будинків у Львові досі залишаються без гарячої води

Ольга Денисяка

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Станом на 11 липня подачу гарячої води вже відновили до 1259 житлових будинків Львова, але 212 досі залишаються без гарячого водопостачання через ремонти. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Після завершення гідравлічних випробувань тепловики Львова відновили подачу гарячої води до 1259 будинків – це 370 будинків, які обслуговує ЛКП «Залізничнетеплоенерго», і 889 будинків, яким подає воду ЛМКП «Львівтеплоенерго». Поки без гарячої води залишаються 212 будинків. Причина відсутності – ремонтні роботи на теплових мережах і теплопостачальному обладнанню.

«Станом на сьогодні Залізничнетеплоенерго подає гарячу воду до усіх своїх споживачів – це 370 будинків. Львівтеплоенерго подає гарячу воду до 889 житлових будинків. Однак, у зв’язку з ремонтними роботами на теплових мережах, в котельнях і ЦТП, без гарячої води ще залишається приблизно 14% будинків. Це в основному Сихів і Франківський району міста. До кінця цього місця гаряче водопостачання їм буде відновлено», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За інформацією ЛМКП «Львівтеплоенерго», через ремонтні роботи поки подачу гарячої води не відновлено до 3 будинків у Галицькому районі, 11 у Личаківському, 75 на Сихові і 123 у Франківському районі міста.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч гідравлічні випробування мереж у Львові почались з 23 травня. Частині споживачів гарячу воду відновили з 9 та з 28 червня.

Нагадаємо, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, які залишаються без гарячої води. У 2018 році львів’яни навіть створили петицію до мерії з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.

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