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З 28 червня львів’янам повернуть гарячу воду

Ольга Денисяка

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З 28 червня мешканцям Франківського, Сихівського, частини Личаківського та Шевченківського районів повернуть подачу гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, ЛМКП «Львівтеплоенерго» відновлює подачу гарячої води споживачам ТЕЦ-1 та ТЦ «Північна», що обслуговують Франківський, Сихівський, частини Личаківського та Шевченківського районів. Подачу гарячої води відновлять зранку 28 червня.

Однак через ремонтні роботи на тепломережах, без гарячого водопостачання ще будуть будинки на вул. Науковій, вул. Миколайчука та вул. Щурата. Також через заміну теплової мережі без гарячої води залишаються 15 будинків у Залізничному районі, які обслуговує ЦТП на вул. Повітряній, 99а.

Нагадаємо, після проведення гідравлічних випробувань, гаряче водопостачання частині споживачів у Львові відновили ще 9 червня. Це будинки у Галицькому, практично в усьому Залізничному та частинах Личаківського і Шевченківського районів.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч гідравлічні випробування мереж у Львові почались з 23 травня.

Нагадаємо, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, які залишаються без гарячої води. У 2018 році львів’яни навіть створили петицію до мерії з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.

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