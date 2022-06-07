З 9 червня частині Львова повернуть гарячу воду

Уже цього тижня, 9 червня, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» і ЛМКП «Львівтеплоенерго» почнуть відновлювати подачу гарячої води своїм споживачам після гідравлічних випробувань. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець, відновлення відбуватиметься від котелень, натомість споживачі від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна» почнуть отримувати гарячу воду орієнтовно з 27 червня. Йдеться про Сихівський, Франківський, частини Личаківського і Шевченківського районів.

«Від більшості котелень ми вже завершили гідравлічні випробування теплових мереж. Тому плануємо з 9 червня відновити подачу гарячої води від усіх котелень ЛКП «Залізничнетеплоенерго» – це фактично весь Залізничний район і частина Шевченківського, і районних котелень ЛМКП «Львівтеплоенерго» – це Галицький район, частини Личаківського і Шевченківського районів. Ще тривають складні роботи на мережах від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна», а також на самих ТЕЦ, тому від цих об’єктів гарячу воду планують відновити з 27 червня», – розповів Олександр Одинець.

Зараз тепловики підсумовують загальну статистику за виявленими недоліками й поривами на теплових мережах після гідравліки.

За словами Олександра Одинця, цьогоріч дефектів уже більше, аніж загалом минулого року. За попередніми підрахунками, їх виявлено приблизно 150. В основному це недоліки на запірній арматурі, засувках і теплових камерах. Вони не є масштабними у ліквідації, але можуть завдати неприємностей в опалювальний сезон, якщо їх не усунути. Натомість поривів на теплових мережах цьогоріч менше, аніж торік.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч гідравлічні випробування мереж у Львові почались з 23 травня.

Нагадаємо, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, які залишаються без гарячої води. У 2018 році львів’яни навіть створили петицію до мерії з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.

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