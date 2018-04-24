Львів’яни вимагають скоротити термін проведення гідравлічних випробувань

У Єдиній системі місцевих петицій львів’яни зареєстрували петицію до міської ради з вимогою припинити довгострокові гідравлічні випробування, через які мешканці тривалий час не отримують гарячу воду. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Відповідну петицію до Львівської міської ради зареєстрували вчора, 23 квітня. Її автором є Тетяна Михайлишина.

«Щороку у квітні-травні у Львові проводяться гідравлічні випробування, і вони тривають майже місяць, а то і більше. При цьому тижнями нічого не робиться взагалі, а потім все випробовується за якийсь тиждень. Просимо припинити це знущання з громадян міста: в поєднанні з транспортною проблемою, коли десятки людей їдуть в транспорті, не маючи можливості зайнятися особистою гігієною як належить, і прогнозом гарячої погоди, яка перетворює Львів на містечко третього світу Азії або Африки. Не кажучи вже про те, який імідж місту це створює для туристів. Просимо проводити ці випробування не в гарячу пору і скоротити терміни до тижня», – йдеться у петиції.

Водночас як зауважив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, щорічні гідравлічні випробування теплових мереж є необхідними роботами, які передбачені нормативними законодавчими документами України і є обов’язковими до виконання.

«Гідравлічні випробування – це обов’язкова вимога, яку необхідно виконати, щоб забезпечити надійне і стабільне проходження опалювального сезону, зменшити і не допустити аварійності, побачити, де є слабкі місця і ліквідувати їх під час літньої ремонтної кампанії. Адже справний стан трубопроводів є запорукою надійного і стабільного проходження опалювального сезону», – підкреслив Сергій Бабак.

За його словами, під час гідравлічних випробувань вдається виявити слабкі місця на трубопроводах опалення, їх ліквідувати, щоб не допустити аварійних ситуацій взимку. За результатами проведених гідравлічних випробувань, впродовж останніх років проводилася заміна в середньому 15-20 км трубопроводів, які відслужили термін експлуатації.

А цього року після завершення гідравліки у Львові розпочнуть масштабну ремонтну кампанію, під час якої ЛМКП «Львівтеплоенерго» планує провести заміну 15 км трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані труби.

Зауважимо, що станом на сьогодні, 24 квітня, під петицією до Львівської міської ради підписалися вже 209 людей. Для того, аби міськрада розглянула петицію, потрібно щоб вона набрала 500 необхідних підписів.

Нагадаємо, гідравлічні випробування у Львові розпочались від учора, 23 квітня. Через це орієнтовно до 20 травня значна частина мешканців залишилась без гарячої води.