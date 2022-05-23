У Львові стартують гідравлічні випробування

З понеділка, 23 травня, у Львові починають гідравлічні випробування мереж. Через це мешканці на невизначений час залишаться без гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Комунальники починають перевіряти теплові мережі від ТЕЦ-1, тож без гарячої води залишаться:

споживачі Сихова (просп. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька);

(просп. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька); споживачі на вулицях Стрийська, Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них (Рубчака, Тролейбусна, Княгині Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

споживачі на вулицях Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена;

споживачі мікрорайону «Новий Львів» (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, Панаса Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам’янецька, Енергетична, Карманського).

Гарячої води не матимуть й такі споживачі ТЦ «Північна»:

мешканці Шевченківського району на вулицях: Грінченка, Чигиринська, Мідна, Б. Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, П. Панча, Варшавська, Ю. Липи, пр. Чорновола, Під Голоском, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська.

Також із 23 травня ЛКП «Залізничнетеплоенерго» призупиняє подачу гарячої води в будинки за такими адресами:

вул. Виговського, 72, вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Любінська, 150-164, вул. Патона, 2-35, вул. Полтави, 34, вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27, вул. Кричевського, 65 – від котельні на вул. Патона, 2-А;

вул. Баштанна, 1,3, вул. Виговського, 1-37, вул. Гірника, 1, вул. Городоцька, 241-249, вул. Головатого, 1-7, вул. Караджича, 13, 14, 14-А, 16, 29-А, 29-Б, в, вул. Любінська, 94-104, вул. Мисливська, 15, 27, 29, вул. Яворницького, 1-А–11, вул. Патона, 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 12 – від котельні на вул. Караджича, 11-А;

вул. С. Петлюри, 2-53, Любінська, 89-107, вул. Виговського, 39-65, вул. Кульчицька, 1–16-В, вул. Кульпарківська, 128-142, вул. Чуваська, 29, вул. Садова, 27-А – будинки від котельні на вул. С. Петлюри, 4-А;

вул. Кульпарківська, 154-180, вул. Виговського, 67-89, вул. Садова, 7, 9, 13, 15, вул. С. Петлюри, 34 – будинки від котельні на вул. Кульпарківська, 95-А;

вул. Роксоляни, 33, вул. Широка, 64-100, вул. Суботівська, 2 – будинки від котельні на вул. Широка, 79-А;

вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60 – будинки від котельні на вул. Сяйво, 17-А;

вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65-А, вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68, вул. Сірка, 2, 25, вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12, вул. Низинна, 2, 4, 5, вул. Мундяка, 8, вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4-А, 6 – будинки від котельні на вул. Роксоляни, 26-А;

вул. Шевченка, 318-416, вул. Річицька, 9 – будинки від котельні на вул. Шевченка, 362-А;

вул. Біберовича, 9, 11, 13-А, вул. Ожинова, 1, вул. Порічкова, 15 – будинки від котельні на вул. Ожинова, 5;

усі будинки на вул. на вул. Виговського – від котельні на вул. Величковського, 1.

Після гідравлічних випробувань теплових мереж та ліквідації виявлених поривів подачу гарячої води львів’янам відновлять. Зазвичай ці роботи тривають близько місяця, однак скільки цього року містянам доведеться чекати, наразі у мерії не кажуть.

У міськраді Львова пояснюють: гідравлічні випробування проводять відповідно до чинного законодавства. Вони потрібні для того, щоб підготуватися до зими.

Нагадаємо, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, які залишаються без гарячої води. У 2018 році львів’яни навіть створили петицію до мерії з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.

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