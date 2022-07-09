Гумдопомога маріупольцям: росія дала запліснявілий хліб і лопати, – Андрющенко

Осередок путінської партії «Єдина росія» із Тульської області рф передав мешканцям окупованого Маріуполя гуманітарну допомогу: запліснявілий хліб, лопати та каністри з якоюсь речовиною. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

«Тульська гуманітарна допомога – дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає сарказму коментувати таку турботу про маріупольців», – написав він.

Петро Андрющенко опублікував фото, на яких видно гуманітарну допомогу окупованому Маріуполю від «Єдиної росії» з Тульської області. Так, на світлинах можна побачити хліб із пліснявою, лопати, каністри з певною речовиною, а також брендована листівка путінської партії з написом «Жителям Донбасу».

Нагадаємо, російська окупація Маріуполя спричинила гуманітарну, епідемічну і екологічну катастрофи. Місто є практично зруйноване ворожими обстрілами, а мешканці, які не змогли вибратись, залишились без світла, води і газу. Частину маріупольців примусово депортували у росію.

За попередніми неофіційними підрахунками, від початку вторгнення рф у Маріуполі загинули близько 22 тисячі мирних жителів. Людям доводилось ховати тіла просто на подвір’ях, згодом окупанти почали рити масові братські могили.

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