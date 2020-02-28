Мерія вдвічі збільшила висоту спортивно-офісного центру на Стрийській – Науковій

Виконавчий комітет збільшив із 27 до 64 м висоту спортивно-офісного центру, який будуватимуть на перехресті вул. Стрийська – Наукова. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 28 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

Ще у липні 2019 року виконком затвердив ТзОВ «Агенція «Європростір» містобудівні умови та обмеження на будівництво двох апарт-готелів, двох закладів громадського харчування, спортивно-офісного та торгового центрів на вул. Стрийській – Науковій. Компанія забудує земельну ділянку площею понад 3 га, на якій знаходиться невелике озеро.

Тоді своїм рішенням члени виконкому встановили таку гранично допустиму висоту будівель:

Однак тепер виконком погодився вдвічі збільшити висоту спортивно-офісного центру, тож тепер ця будівля має не перевищувати 64 м.

Відтак в оновленому проєкті будуть дві будівлі-«свічки», що за приблизними підрахунками Львівського порталу може сягати 20-21 поверху, 44-метровий апарт-готель, ресторани і торговий центр по 14 і 13 м відповідно.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Агенція «Європростір» існує з 2006 року. Його засновником є Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Акорд», а кінцевим бенефіціаром – Олександр Берба. Чоловік раніше був керівником будівельної компанії «Авалон Інк», а також мав безпосередній стосунок до низки фірм, пов’язаних із нею.

Також Берба є власником ТзОВ «Інсула Інвест», якому мерія дозволила знести будинок Терлецького на Сахарова, а на його місці спорудити скляні офіси. Через це будівництво у Львові виник скандал.

Основний вид діяльності ТзОВ «Агенція «Європростір» вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель. Розмір його статутного капіталу становить більше 6,6 мільйона гривень.

Додамо також, що відразу поруч із запланованими готелями, спортивно-офісним центром і ресторанами на вул. Стрийській компанія «Авалон» зводить один зі своїх житлових комплексів.