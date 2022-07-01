Російський корабель прибув з окупованого Бердянська до Туреччини

До Туреччини прибув російський корабель Zhibek Zholy, що раніше знаходився в тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Бондар.

Так, корабель Zhibek Zholy, який ходить під російським прапором, прибув у порт міста Карас у Туреччині. Судно відправилося з вантажем з тимчасово окупованого Бердянська. Україна вже звернулася до турецької сторони з вимогою вжити невідкладних заходів.

«Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Турецької Республіки. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України», – написав Бондар.

Нагадаємо, що станом на середину травня Росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна. Блокуючи порти, РФ не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама ж Росія.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про «коридор» для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що санкції проти Росії не скасують в обмін на експорт українського врожаю та закликав РФ прийняти гуманне рішення щодо «гуманітарного коридору» для врожаю з України.

Перед тим у Кремлі звинуватили Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.

Україна має достатні запаси зерна, аби задовольнити внутрішній і світовий попити щонайменше до кінця 2022 року.

Єдиний спосіб відновити експорт – припинення вогню в Чорному морі, адже Росія продовжує обстрілювати будь-які кораблі. Як тільки в регіоні оголосять режим тиші, судна з зерном вийдуть із українських портів.