Україна має достатні запаси зерна, в тому числі й для експорту

Україна має достатні запаси зерна, аби задовольнити внутрішній і світовий попити щонайменше до кінця 2022 року. Головна проблема – заблоковане Чорне море. Про це повідомили у пресслужбі президента.

Так, радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що ворог спланував блокаду українських портів для створення продовольчої кризи у світі. Таким чином Росія намагається тиснути на Захід.

«Вони одночасно розігрують різні карти на одному столі – енергоресурси, їжа, до того ж проводять свою «військову операцію» на нашій землі та руйнують інфраструктуру, а також знищують усі наші продовольчі запаси», – каже Устенко.

Наразі єдиний вихід – припинення вогню в Чорному морі, адже Росія продовжує обстрілювати будь-які кораблі. Як тільки в регіоні оголосять режим тиші, судна з зерном вийдуть із українських портів.

«Якщо бої припиняться, ми могли б зробити це майже одразу, тому що ми маємо доступ до основних портів. Я вважаю, що єдиний спосіб доправити зерно на світові ринки – це зупинити війну або принаймні припинити всі військові дії в Чорному морі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, 25 травня в МЗС рф заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама ж Росія.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про «коридор» для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що санкції проти Росії не скасують в обмін на експорт українського врожаю та закликав РФ прийняти гуманне рішення щодо «гуманітарного коридору» для врожаю з України.

Перед тим у кремлі звинуватили Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.

Додамо, що станом на середину травня Росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна. Блокуючи порти, РФ не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.