Кулеба застеріг від компромісів з росією задля «коридорів» для врожаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж росії про «коридор» для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій. Про це він сказав під час виступу на Світовому економічному форумі у Давосі, пише Європейська правда.

«Росія зараз займається шантажем, кажучи, що розблокує шляхи експорту для української сільськогосподарської країни, якщо Захід зніме санкції. На жаль, дехто ведеться на це… Так, ми співчуваємо усім у світі, кого торкнуться масштабні наслідки цієї російської блокади. Але закликаю кожного політика, незалежно від його статусу чи країни, яку він представляє: перш ніж говорити про зняття санкцій для порятунку дітей від голоду нехай приїде в Україну подивитися на загиблих дітей, поговорити з батьками, чиїх дітей ґвалтували російські військові, і замовкне», – відреагував Кулеба.

Він додав, що особисті поїздки іноземних партнерів до звільнених після окупації Ірпеня, Бучі та Бородянки дуже вразили їх і вплинули на позицію тих, хто спершу був налаштований більш стримано.

«Ми маємо протидіяти російському наративу про те, що єдиний спосіб запобігти продовольчій кризі – це зняти санкції з росії. Потрібно наголошувати на протилежному, що це росія і тільки вона відповідальна за глобальну продовольчу кризу. І всі, хто захищає верховенства права і міжнародний порядок, має стояти на цій позиції», – наголосив Дмитро Кулеба.

В іншому виступі на форумі у Давосі він сказав також, що не вірить, що країни Заходу можуть силовим шляхом вирішити питання морської блокади росії.

Як повідомляв Львівський портал, 25 травня в МЗС рф заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама ж Росія.

Перед тим у кремлі звинуватили Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.

Додамо, що станом на середину травня росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна. Блокуючи порти, рф не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

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