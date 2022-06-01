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На Зміїному окупанти розміщають ракетні установки

Анастасія Диняк

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Російські окупанти почали розміщати на острові Зміїний на Одещині ракетні установки, з яких можуть почати завдавати ударів по узбережжю. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Так, військові Росії встановлюють ракетно-гарматні комплекси, реактивні системи залпового вогню та станції радіоелектронної боротьби. За даними командування, окупанти таким чином хочуть захистити свої кораблі від ЗСУ та застосувати озброєння у районах узбережжя Одещини.

Зауважимо, ознак підготовки десантної операції немає, однак не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю.

Нагадаємо,  російські окупанти намагаються нарощувати власні сили на острові Зміїний. Так вони планують заблокувати морські комунікації України з іншими країнами.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення, тому за нього боротимуться стільки, скільки це буде потрібно.

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