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Ворог нарощує свою присутність на острові Зміїний

Анастасія Диняк

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Російські окупанти намагаються нарощувати власні сили на острові Зміїний. Так вони планують заблокувати морські комунікації України з іншими країнами. Про це пише Радіо Свобода.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що росіяни нарощують свою присутність у Чорному та Азовському морях, а також на острові Зміїний.

«Кораблі чорноморського флоту Росії в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та намагаються надавати вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку. Також ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний. Мета – блокування морських комунікацій України», – сказав Мотузняк.

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