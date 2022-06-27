ЗСУ знову вдарили по Зміїному: уразили зенітний комплекс рф

Вночі 26 червня Збройні сили України вчергове завдали удару по острову Зміїний. Захисники нанесли 10 влучних ударів та уразили зенітно ракетний комплекс росіян. Про це повідомила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, наразі ЗСУ продовжують операцію на Зміїному.

«Цієї ночі ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Ми дорозвідуємо ситуацію, але вже зараз підтверджено – вчергове уражений ЗРК «Панцир1»,- заявила Наталя Гуменюк.

Також вона зазначила, що зараз у Чорному морі шторм. Ворог лишив на чатуванні кілька катерів, які несуть на собі 16 крилатих ракет.

Яка ситуація на Зміїному?

Зараз російські окупанти намагаються нарощувати власні сили на острові Зміїний. Так вони планують заблокувати морські комунікації України з іншими країнами.

Військові росії встановлюють ракетно-гарматні комплекси, реактивні системи залпового вогню та станції радіоелектронної боротьби. За даними командування, окупанти таким чином хочуть захистити свої кораблі від ЗСУ та застосувати озброєння у районах узбережжя Одещини.

Напередодні українські військові в акваторії Чорного моря уразили ворожий буксир, що віз на острів Зміїний російських військових та боєприпаси.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення, тому за нього боротимуться стільки, скільки це буде потрібно.