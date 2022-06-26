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Кулеба закликав G7 відреагувати на масовані обстріли України санкціями і зброєю

Наталя Дуляба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав саміт G7 відреагувати на масовані обстріли армії рф українських міст, ввівши потужніші санції проти росії та дати Україні більше важкої зброї. Про це він 26 червня написав у своєму Twitter’i.

Глава українського МЗС прокоментував ранкові обстріли житлової багатоповерхівки в Києві і закликав лідерів G7 діяти більш рішуче.

«Ця семирічна українська дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато хто ще по Україні страждає. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти росії і більшою кількістю важкого озброєння для України. Хворий імперіалізм росії потрібно перемогти», – написав Дмитро Кулеба і опублікував фото дівчинки, яку рятувальники дістали з-під завалів.

Зазначимо, що саміт G7 стартував 26 червня у баварських Альпах і триватиме до 28 червня. Президент США Джо Байден уже анонсував, що під час нього збираються оголосити про заборону на імпорт видобутого в росії золота.

Як писав Львівський портал, рано-вранці 26 червня у житлову 9-поверхівку у Шевченківському районі Києва влучила російська ракета. Попередньо відомо про одного загиблого та чотирьох поранених, серед яких – згадана 7-річна дівчинка.

У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що обстріл Києва росіяни здійснили ракетами Х101 із літаків Ту-95 і Ту-160 у районі Каспійського моря. Цей тип ракет летить на відстань до 5500 км і є найдорожчим в армії рф.

Коментуючи масовані обстріли українських міст російською армією, президент України Володимир Зеленський заявив, що таким чином ворог хоче не лише зруйнувати інфраструктуру, а й психологічно тиснути на українців.

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