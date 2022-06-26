ОСТАННІ НОВИНИ

Стало відомо про першого загиблого через обстріл багатоповерхівки у Києві

Наталя Дуляба

|

Рано-вранці 26 червня у житлову 9-поверхівку у Шевченківському районі Києва влучила російська ракета. Попередньо відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Ворожа ракета вдарила у багатоповерхівку о 06:29 год. У будинку частково зруйновано 7-9 поверхи. Також пошкоджено прилеглу інфраструктуру. За неофіційними даними, йдеться про дитсадок.

За попередніми даними правоохоронців, одна людина загинула. З-під завалів дістали чотирьох постраждалих, в тому числі жінку й 7-річну дівчинку. Їх госпіталізували.

На місці триває рятувальна операція.

За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 та за ч.3 ст.110 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що обстріл Києва росіяни здійснили ракетами Х101 із літаків Ту-95 і Ту-160 у районі Каспійського моря. Цей тип ракет летить на відстань до 5500 км і є найдорожчим в армії рф.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Офіс генпрокурора

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

всі статті
Львівський портал