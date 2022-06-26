Стало відомо про першого загиблого через обстріл багатоповерхівки у Києві

Рано-вранці 26 червня у житлову 9-поверхівку у Шевченківському районі Києва влучила російська ракета. Попередньо відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Ворожа ракета вдарила у багатоповерхівку о 06:29 год. У будинку частково зруйновано 7-9 поверхи. Також пошкоджено прилеглу інфраструктуру. За неофіційними даними, йдеться про дитсадок.

За попередніми даними правоохоронців, одна людина загинула. З-під завалів дістали чотирьох постраждалих, в тому числі жінку й 7-річну дівчинку. Їх госпіталізували.

На місці триває рятувальна операція.

За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 та за ч.3 ст.110 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що обстріл Києва росіяни здійснили ракетами Х101 із літаків Ту-95 і Ту-160 у районі Каспійського моря. Цей тип ракет летить на відстань до 5500 км і є найдорожчим в армії рф.

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Фото: Офіс генпрокурора