У Німеччині стартував саміт G7

У неділю, 26 червня, у Німеччині розпочинається саміт лідерів G7. Про це пише Європейська правда.

На зустріч, що відбудеться у замку Ельмау в баварських Альпах, прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії. Присутні також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС.

«Діяти у зв’язку з війною в Україні і її наслідками, діяти задля продовольчої та енергетичної безпеки, для реагування на кліматичні виклики. Такими є наші цілі для саміту», – заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Крім того, для ширшого формату запрошені представники влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини і ПАР.

Тим часом президент США Джо Байден у своєму Twitter’і вже написав, що лідери «Великої сімки» планують оголосити про заборону на імпорт видобутого в росії золота.

«США наклали на путіна безпрецедентні обмеження, щоб позбавити його доходів, потрібних для фінансування його війни проти України. G7 анонсує заборону на імпорт російського золота, яке складає значну частку експорту і забезпечує росію десятками мільярдів доларів», – анонсував Байден.

Додамо, попередньо було відомо, що президент України Володимир Зеленський також візьме участь у саміті G7, але віртуально. Сам саміт триватиме 26-28 червня.

Нагадаємо, у переддень саміту G7 близько 3500 людей зібралися на в Мюнхені на велику демонстрацію з гаслами щодо відмови від викопного палива, збереження різноманітності тварин і рослин, соціальної справедливості і боротьби з голодом.

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