рф відстронила кількох генералів рф від війни в Україні, – розвідка Британії

З початку червня російське верховне командування, ймовірно, звільнило кількох генералів з ключових оперативних командних ролей у війні проти України. Про це йдеться в огляді звіту розвідки Міністертва оборони Великої Британії.

(Генерал Олександр Дворніков)

За даними розвідки, мова йде про командувача ВДВ генерал-полковника Андрія Сердюкова та командувача Південною групою військ генерала армії Олександра Дворнікова.

Зазначається, що Дворніков певний час, ймовірно, виконував обов’язки загального оперативного командира. Командування Південною групою військ, ймовірно, буде передане генерал-полковнику Сергію Суровікіну, оскільки саме воно продовжує виконувати центральну роль у наступі росії на Донбасі.

Розвідка також повідомляє, що понад тридцять років кар’єра Суровікіна була переслідувана звинуваченнями в корупції та жорстокості.

Як повідомляв Львівський портал, за чотири місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 14 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;

генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії рф;

генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу рф;

генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;

полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;

полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;

полковник Іван Грішін, командир 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф;

підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу;

капітан Александр Вигуляр, командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії;

генерал-майор збройних сил рф Роман Кутузов;

полковник Руслан Ширин, начальник штабу 336 окремої гвардійської бригади морської піхоти Балтійського флоту.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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