Україна таки не прийме Євробачення-2023

Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) підтвердила своє рішення не проводити Євробачення-2023 в Україні через війну. Відповідну заяву опублікували 23 червня, пише Суспільне.

Організація стверджує, що ухвалила таке рішення «з жалем» та продовжить дискусії щодо пошуку країни-господарки наступного «Євробачення».

«Це рішення було продиктоване відповідальністю EBU за забезпечення умов, які гарантують безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого має розпочатися негайно в країні, що приймає конкурс», – вказано в заяві.

Організація нагадує, що зазвичай до роботи на «Євробаченні» акредитують щонайменше 10 тисяч людей, зокрема знімальну групу та журналістів. Крім того, на заході мають бути близько 30 тисяч відвідувачів зі всього світу. «Їхнє благополуччя – наша головна турбота», – стверджує EBU.

У Правилах проведення конкурсу «Євробачення» зазначено, що захід може бути перенесений у форс-мажорній ситуації такій як війна.

Крім того, EBU звернувся до сторонніх експертів з питань безпеки, які заявили, що контрзаходи, запропоновані для пом’якшення загроз при плануванні заходу в Україні, є недостатніми для міжнародного публічного заходу, а ризик масових жертв через конфлікт є «високим».

Щодо можливості проведення конкурсу у прикордонному місці поблизу сусідньої країни, то, за ствердженням EBU, інфраструктура запропонованих місць проведення та відсутність не відповідають вимогам організації.

Як писав Львівський портал, незабаром після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні спеціальний український комітет розпочав підготовку до проведення пісенного конкурсу, який мав би відбутися в Україні навесні 2023 року.

У середині червня Україна запропонувала кілька локацій для проведення Євробачення. Зважаючи на безпекову ситуацію, йшлося про можливість проведення конкурсу у трьох різних регіонах.

Через війну в Україні організатори розглядають можливість проведення Євробачення-2023 у Великобританії, адже учасник саме від цієї країни посів друге місце. Втім прем’єр Британії Борис Джонсон висловив переконання, що саме Україна має приймати пісенний конкурс.

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