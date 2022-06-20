Починається історичний тиждень, очікуємо посилення активності ворога, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав нинішній тиждень історичним, оскільки ЄС надасть відповідь щодо статусу кандидатства для України. Також він попередив, що через це слід чекати на посилення ворожої активності росії. Про це він заявив у відеозверненні ввечері 19 червня.

Володимир Зеленський зауважив, що напередодні Єврокомісія порекомендувала Європейській раді надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Також він уточнив, що слід чекати на посилення активності росії не лише проти України, а й проти інших країн.

«Завтра починається справді історичний тиждень. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидатства для України. Вже маємо позитивне рішення Єврокомісії, і наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради. Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів», – заявив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області, та знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру.

Як повідомляв Львівський портал, Єврокомісія порекомендувала Європейській раді підтвердити перспективу України стати членом ЄС та надати їй статус кандидата.

Зазначимо, що Україна неодноразово заявляла, що розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС у червні, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців.

Напередодні президент Володимир Зеленський підкреслив, що надання Україні кандидатського статусу може історично посилити свободу в Європі і стати одним з ключових європейських рішень першої третини XXI століття. При цьому він зауважив: українці розуміють, що до Євросоюзу їх ще чекає великий шлях, а не один крок.

Додамо, що згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну його членом.

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