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Україна оскаржить перенесення Євробачення за кордон, – Ткаченко

Ольга Денисяка

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Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що хоче оскаржити рішення Європейської мовної спілки перенести музичний конкурс Євробачення-2023 з України. Про це Ткаченко повідомив у Телеграмі.

Міністр повідомив, що вимагатиме додаткових перемовин щодо проведення Євробачення – 2023 в Україні. Оскільки Україна виконала всі умови щодо процесу погодження проведення конкурсу.

«Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення – 2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні – надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу», – йдеться в повідомленні.

Ткаченко зазначив, що проведення Євробачення – 2023 в Україні – це сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз.

«Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці», – наголосив міністр.

Як повідомляв Львівський портал, Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс «Євробачення» у 2023 році відбудеться не в Україні. Зараз ведуть перемовити з Великою Британією, адже представник цієї країни посів друге місце.

Нагадаємо, в ніч на 15 травня Український гурт «Kalush Orchestra» виборов перше місце на пісенному конкурсі «Євробачення–2022».

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