Борис Джонсон знову прибув до Києва

17 червня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вдруге від початку повномасштабного вторгнення рф прибув до Києва. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

«Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона», – повідомив Зеленський.

Зазначимо, що це вже другий візит прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в Україну від початку повномасштабного вторгнення рф. Вперше він прибув до Києва 9 квітня.

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