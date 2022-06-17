З початку повномасштабної війни ЄС виділив Україні чотири млрд євро допомоги

Після повномасштабного вторгнення рф Євросоюз мобілізував близько 4,1 млрд євро для допомоги Україні, включаючи 2 млрд євро на військову допомогу. Як передає Укрінформ, про це йдеться у думці Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

«Після російського вторгнення ЄС посилив свою підтримку, мобілізувавши близько 4,1 млрд євро для загальної економічної, соціальної та фінансової стійкості України у формі екстреної макрофінансової допомоги, бюджетної підтримки, надзвичайної допомоги, реагування на кризи та гуманітарної допомоги», – заявили у Єврокомісії.

Зазначається, що «сюди також входять заходи військової допомоги для підтримки України в рамках Європейського фонду миру на суму 2 млрд євро, які будуть використані для відшкодування державам-членам ЄС їхньої військової підтримки України у натуральній формі».

Нагадується, що протягом 2014-2021 років Євросоюз також надав Україні значну фінансову допомогу: 1,7 млрд євро у вигляді грантів у рамках Європейського інструменту сусідства, 5,6 млрд євро в рамках п’яти програм макрофінансової допомоги у формі позик, 194 млн євро гуманітарної допомоги та 355 млн євро з інструментів зовнішньої політики.

Крім того, до і під час російської загарбницької війни ЄС працював пліч-о-пліч з фінансовими установами для підтримки України. З 2014 року Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку мобілізували для України загалом 9,5 млрд євро. З них протягом останніх тижнів ЄІБ перерахував до українського бюджету 668 млн євро.

Як повідомляв Львівський портал, Єврокомісія порекомендувала Європейській раді підтвердити перспективу України стати членом ЄС та надати їй статус кандидата.

Зазначимо, що Україна неодноразово заявляла, що розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС у червні, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців.

Напередодні президент Володимир Зеленський підкреслив, що надання Україні кандидатського статусу може історично посилити свободу в Європі і стати одним з ключових європейських рішень першої третини XXI століття. При цьому він зауважив: українці розуміють, що до Євросоюзу їх ще чекає великий шлях, а не один крок.

Додамо, що згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну його членом.

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