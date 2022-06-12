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На Київщину приїхала комісія ООН з розслідування воєнних злочинів

Ольга Денисяка

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Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування злочинів, вчинених рф в Україні, відвідала Київщину. Про це в Телеграмі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Спільно з керівником Національної поліції Київської області Андрієм Нєбитовим та головним слідчим Київщини Віктором Луговим провели робочу зустріч із міжнародними експертами та ірпінською владою щодо механізмів документування воєнних злочинів росіян та фактів порушення країною-терористом прав людини», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА нагадав, що в Київській області знайшли тіла більше, ніж 1300 цивільних жителів, яких вбили російські окупанти. Ця цифра збільшується у процесі розчищення територій від завалів зруйнованих будинків. Щоразу відкриваються нові факти численних звірств росіян.

«Вдячні міжнародній спільноті за їхню роботу, адже притягнення росії до відповідальності за вчинене в Україні – наш спільний обов’язок», – додав Олексій Кулеба.

Як повідомляв Львівський портал, раніше, на Київщині знайшли масове поховання цивільних. Згодом поблизу села Мироцьке виявили ще одне місце захоронення. Воно було розташоване біля лісосмуги, де були позиції військових рф.

Також поблизу селища Макарів на узбіччі автодороги слідчі виявили ще одну спільну могилу. В ній були чоловіки, яких окупанти вбили потрілами в голову. Протягом березня на дорозі у Макарівському районі протяжністю сім кілометрів російські окупанти вбили 37 українців, які намагалися евакуюватися з Київщини.

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