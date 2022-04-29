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На Київщині знову знайшли масове поховання цивільних, – Зеленський. Оновлено

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський сказав, що правоохоронці знову знайшли масове поховання цивільних осіб на території Київщини, яка перебувала під російською окупацією в березні, пише УП.

«Уявіть собі: було стільки вбитих, що, незважаючи, що вони спалили (частину трупів у крематоріях – ред.), знову знайшли могилу 900 людей у Київській області. 900 людей! Скільки людей загинуло – ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей (загиблих від рук російських окупантів – ред.) – ми ж не знаємо скільки!», – заявив Зеленський.

Речник Офісу президента Сергій Никифоров згодом уточнив, що 29 квітня справді знайшли ще одне масове поховання на Київщині. Однак, за його словами, президент, кажучи про 900 загиблих, мав на увазі загальні кількість знайдених тіл у місцевості біля нещодавно знайденої могили.

Зеленський запевнив, що українська прокуратура й правоохоронці безумовно знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення. Проте для України важливо міжнародне визнання, що росіяни скоїли такі злочини й Росія має нести історичну відповідальність за цю злочинну війну.

Президент додав, що українська влада нарахувала, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.

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