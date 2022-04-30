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На Київщині знайшли тіла закатованих людей

Анастасія Диняк

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У Бучанському районі на Київщині знайшли яму з тілами трьох закатованих чоловіків. Про це повідомили у поліції Київської області.

У п’ятницю, 29 квітня, поблизу села Мироцьке виявили ще одне місце захоронення. Воно знаходилося біля лісосмуги, де були позиції військових РФ.

За словами начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова, чоловіків катували тривалий час, весь їхній одяг у крові. Жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, щоб закрити очі, у роті був кляп. Окрім того, окупанти стріляли у різні частини тіла.

«Жертв катували тривалий період часу,  на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

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