На дорозі на Київщині знайшли тіла 37 цивільних

На Київщині на дорозі між селами Мотижин і Ясногородка знайшли тіла 37 мирних мешканців. Про це пише Радіо Свобода.

Так, за даними правоохоронців, протягом березня на дорозі у Макарівському районі протяжністю сім кілометрів російські окупанти вбили 37 українців, які намагалися евакуюватися з Київщини.

Журналісти видання The Wall Street Journal встановили, що російські війська обстрілювали дорогу з мінометів. На дорозі були розстріляні автомобілі із білими пов’язками на дзеркалах та написами «діти». Окрім того, там були також загиблі цивільні з вогнепальними пораненнями.