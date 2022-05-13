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На дорозі на Київщині знайшли тіла 37 цивільних

Анастасія Диняк

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На Київщині на дорозі між селами Мотижин і Ясногородка знайшли тіла 37 мирних мешканців. Про це пише Радіо Свобода.

Так, за даними правоохоронців, протягом березня на дорозі у Макарівському районі протяжністю сім кілометрів російські окупанти вбили 37 українців, які намагалися евакуюватися з Київщини.

Журналісти видання The Wall Street Journal встановили, що російські війська обстрілювали дорогу з мінометів. На дорозі були розстріляні автомобілі  із білими пов’язками на дзеркалах та написами «діти». Окрім того, там були також загиблі цивільні з вогнепальними пораненнями.

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