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На Київщині знайшли вже 1314 загиблих

Анастасія Диняк

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На території Київщини, яка була в окупації, знайшли вже 1 314 тіл вбитих мирних мешканців. В регіоні продовжують працювати понад 300 слідчо-оперативних груп. Про це пише Радіо Свобода.

В ефірі телемарафону начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що на Київщині продовжують знаходити тіла вбитих цивільних. У четвер, 2 червня, поблизу Бородянки знайшли тіло 40-річного чоловіка. Російські окупанти застрелили місцевого мешканця, коли він намагався дістати продукти харчування з авто.

«На сьогоднішній день вже маємо 1 314 тіл загиблих цивільних, які не мали стосунку до військових формувань, до сил територіальної оборони. Більшість з них, як кажуть висновки експертів, були вбиті саме зі стрілецької зброї», – зауважим Нєбитов.

За словами начальника поліції, наразі на Київщині працюють понад 300 слідчо-оперативних груп, які розслідують воєнні злочини росіян.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на Київщині знайшли масове поховання цивільних.

У п’ятницю, 29 квітня, поблизу села Мироцьке виявили ще одне місце захоронення. Воно знаходилося біля лісосмуги, де були позиції військових РФ.

Також поблизу селища Макарів на узбіччі автодороги слідчі виявили ще одну спільну могилу. В ній були чоловіки, яких окупанти вбили потрілами в голову.

Протягом березня на дорозі у Макарівському районі протяжністю сім кілометрів російські окупанти вбили 37 українців, які намагалися евакуюватися з Київщини.

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