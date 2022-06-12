На Херсонщині ЗСУ знищили двох генералів рф та склади боєприпасів

У Херсонській області Збройні сили України ліквідували ще двох російських генералів. Також українські захисники знищили десятки окупантів та ворожий склад боєприпасів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За словами Арестовича, один з ліквідованих генералів відповідав за організацію «референдуму на окупованій Херсонщині. Імена ліквідованих генералів наразі уточнюють.

«Стара Збур’ївка, Херсонська область. Десятки вбитих і поранених окупантів накриттям. Серед них є два генерали, один армійський, один – фсбшний, причому той самий, який відповідав за організацію “референдуму” в Херсонській області», – заявив радник голови ОП.

Також в населених пунктах Дмитрівка та Чарівне українські захисники влучили в склади з боєприпасами російських загарбників.

Крім того, в селі Чкалове ударом артилерії знищили щонайменше 200 арабських найманців. Ймовірно, це були сирійці. За словами Олексія Арестовича, це був перший підтверджений випадок присутності арабських найманців на війні в Україні.

Водночас TheNewYork Times з посиланням на високопоставленого українського військового чиновника повідомляє, що українській армії вдалось знищити російських генералів та сирійських найманців завдяки партизанському руху. Видання повідомляє, що «розвідники», до яких входять цивільні чи колишні солдати, надали інформацію, яка сприяла атаці України на дві російські бази.

За словами чиновника, партизанське повстання набирає сили. Це дозволяє українським силам наносити смертельні удари по підконтрольній росії території навіть у районах, де ввести війська небезпечно, а іноді й неможливо.

«Цього тижня партизанські розвідники, які працювали на українських військових у тилу ворога, скерували артилерійські обстріли на дві російські бази на окупованій Херсонщині, у результаті чого загинули десятки ворожих солдатів. Місцеві партизани допомагають українським військовим на окупованій росією території. Це можуть бути колишні солдати або просто цивільні, які збирають інформацію, як-от розташування ворожих підрозділів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, більше ніж за три місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 13 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;

генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;

генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ;

генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;

полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;

полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;

полковник Іван Грішін, командир 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф;

підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу;

капітан Александр Вигуляр, командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії;

генерал-майор збройних сил рф Роман Кутузов.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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